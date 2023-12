PROPUESTAS PARA TODAS LAS EDADES EN EL CEF Nº10

La actividad en el CEF Nº10 no se detiene este verano puesto la gran variedad de propuestas deportivas que ofrece para todas las edades y que estarán disponibles para todos los vecinos con tan solo completar una ficha de inscripción disponible en librerías y llevar la botellita de agua, propuesta que era detalla por el Director del establecimiento, Prof. Andrés Pereyra.

Bajo el lema “Verano a full con el CEF” es que se convoca a la comunidad para integrar las distintas actividades: educación física adultos, funcional full body, cardio gym, voley para jóvenes y adultos y, por último, newcom para adultos y adultos mayores. El titular de la institución explicó cómo formar parte de las actividades y detalló los días y horarios de cada una de ellas.

En nuestra visita al establecimiento, el profesor también hizo un balance de lo que fue este año en particular en el que el centro de educación física cumplió 50 años y con el broche de oro que fue la imposición del nombre “Prof. Analía Rojas” a este histórico espacio de la ciudad, el cual alberga recuerdos de muchas generaciones carmeñas y el que cada año se reinventa para brindar lo mejor a la comunidad. Por otro lado, el docente solicitó la colaboración de los vecinos, en particular de los adultos responsables de los niños que acudan en estos días, contemplando que el centro permanecerá cerrado cuando no haya actividades y por eso no deben sobrepasar o forzar las rejas o puertas cerradas.