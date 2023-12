EDUADO CAMPOS SOSTUVO QUE LA OPOSICIÓN ESTA REALIZANDO UNA LECTURA EQUIVOCADA DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES

El concejal mandato cumplido Eduardo Campos visitó los estudios de la radio para compartir su mirada sobre los últimos acontecimientos vividos en el marco de la actividad parlamentaria, teniendo en cuenta la falta de quórum en las dos convocatorias para sesionar de manera extraordinaria que se dieron sobre el cierre de la semana pasada con el propósito de tratar las Ordenanzas Fiscal e Impositiva.

Campos sostuvo que la oposición está realizando una lectura equivocada de la Ley Orgánica de las Municipalidades y dio su punto de vista con respecto a los diferentes aspectos señalados por los bloques de Juntos y Nueva Alternativa Carmeña. Asimismo, dijo que apela a la reflexión y al diálogo, sin necesidad de tener que llegar a instancias judiciales u herramientas que tiene el organismo legislativo para destacar la cuestión.

En el mismo sentido, explicó que no observa ningún impedimento legal para no acudir a la sesión extraordinaria. También, habló de respetar la voluntad popular tanto de la primera mayoría que está representada por el oficialismo como de las minorías. Sobre las comisiones que todavía no están confirmadas, aclaró que el dictamen en este caso es del bloque, estando a derecho y explicó cómo son los pasos a seguir para abordar los expedientes.