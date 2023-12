CONCEJO DELIBERANTE: LA OPOSICIÓN SE RETIRÓ DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DANDO A CONOCER SUS ARGUMENTOS, LUEGO HABLÓ CON LOS MEDIOS EL OFICIALISMO

Este viernes por la noche volvió a levantarse la sesión extraordinaria por falta de quórum al retirarse los bloques opositores del recinto, en cuya asamblea iban a tratar entre otros temas las Ordenanzas Fiscal e Impositiva, sobre cuyo documentos solicitaron que se tomen en cuenta las posturas de distintos sectores de la comunidad antes de definir y presentar cualquier nuevo valor a cobrar en las tasas municipales.

Una vez iniciada la sesión, desde Juntos y Nueva Alternativa Carmeña explicaron su postura de no sesionar argumentando cuestiones como la ausencia de comisiones para expedirse al respecto de los temas solicitados, la no urgencia de llamar a extraordinarias y convocatorias que no se ajustaban a la prescripto por la Ley Orgánica de las Municipalidades. Por su parte, desde la bancada oficialista, se defendió la idea de estar trabajando bajo reglamento e indicando que estás maniobras impiden el tratamiento y debate de los temas que repercuten en el desarrollo de la ciudad y los ciudadanos.

Una vez levantada la sesión, los ediles de Unión por la Patria y el propio presidente de HCD hablaron para nuestro medio expresando sus primeras impresiones ante lo sucedido. En este sentido, se dirigieron a los vecinos asegurando que no se recayó en ninguna irregularidad y destacando la importancia de brindar las discusiones en el lugar correspondiente. “Este es el lugar donde tenemos que dialogar, donde tenemos que poner nuestras posiciones y lamentablemente el pueblo se quedó otra vez sin saber qué es lo que piensa cada uno” expresaba Camallo, al frente del órgano parlamentario. Por su parte, Santiago Rossi Romano relató que se respetaron todos los pasos y que se trabajó en el marco de la legalidad.

En sintonía con esta postura, Delia Obligado hizo mención al “acting” que llevaron adelante sus colegas de la oposición y llamó a reflexionar sobre esta postura que no permitió el libre intercambio de ideas. Asimismo, Camila Lynch expresó su deseo de que está situación se destrabe pronto para brindar a la comunidad las respuestas que está esperando y acerca de un comunidad emitido por el espacio que representa. En el caso de Sergio Dinardi, respaldó las ideas de sus compañeros y desmintió que el oficialismo no se ajuste a la ley, puesto que se convocó al diálogo y se siguieron las instancias debidas para llegar a una sesión extraordinaria. Por último, adelantaron que en estás horas se reunirían nuevamente para definir una nueva fecha para la actividad legislativa.