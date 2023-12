ALEJANDRO FERNÁNDEZ ROMERO DIO SU PUNTO DE VISTA SOBRE LAS ORDENANZAS QUE SE TRATARÁN ESTE JUEVES EN EL CONCEJO

El concejal mandato cumplido y referente del PRO a nivel local, Alejandro Fernández Romero, visitó la radio para expresar su punto de vista con respecto a la conferencia brindada por el oficialismo en la qué adelantó cómo sería el proyecto de ordenanza fiscal e impositiva para el año próximo, para lo cual sostuvo que, si bien se necesitan hacer algunos ajustes, hay que tomar en cuenta otras variables y que el objetivo que persiguen el cobro de las tasas es más de carácter recaudatoria antes que para la mejora de los servicios.

Tras los dichos de los funcionarios, Fernández Romero consideró que ésta no es la manera de actualizar los valores para 2024 y que, además, la presentación de este proyecto se da un marco de irregularidad: según expresaba actualmente no está conformada la comisión de economía para su respectivo análisis y elevación al concejo deliberante. Por otro lado expresó que definir los índices a esta altura del año cuando no se sabe exactamente cómo estará la economía en algunos meses es desacertado.

En otro pasaje de la entrevista, expuso sus ideas y propuestas acerca de lo que se debiera hacer modificar en este documento y se puso a disposición del Ejecutivo para acercar sus aportes y de esta forma contar con un proyecto que contemple las diferentes inquietudes. Cabe recordar que en la noche de hoy tendrá lugar la sesión extraordinaria, convocada para las 21 donde se dará presentación a este y otros asuntos dispuestos por el Ejecutivo.