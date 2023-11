SERGIO DINARDI «TODAVÍA NO HE TENIDO LA CONFIRMACIÓN DEL EJECUTIVO»

A horas de que se realice la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante con la actual conformación hablamos con el edil de Unión por la Patria Sergio Dinardi, quien también hizo mención a sus posibilidades de continuar ocupando una banca por un período más en reemplazo de Facundo Ceres, que por ubicación debiera ingresar, pero que permanecerá como Secretario de Gobierno. “Todavía no he tenido la confirmación del Ejecutivo”, adelantaba.

En su visita a la radio, evaluó cómo fueron las jornadas de sesiones y la relación que prima entre los concejales. Por otro lado, con relación a los resultados del domingo pasado, confesó que no le sorprendió la victoria de Javier Milei, aunque no esperaba que se diera con tanta diferencia. En función de esto, consideró que su postura es ser positivo con relación a la expresión popular, explicando que si le va bien al Presidente, al país también. Asimismo, se mostró disconforme con las expresiones de Alejandro Fernández Romero (PRO) que en un momento de la entrevista realizada en Plaza Independencia el pasado domingo deslizaba la posibilidad de que Iván Villagrán no pudiera finalizar con su nuevo mandato, cuyos dichos calificó de antidemocráticos.

Por último, se refirió al orden del día para la reunión de esta noche a las 21 horas y los Proyectos de Comunicación elaborados por los bloques opositores para esa oportunidad. En este sentido, argumentó por qué las solicitudes son respondidas verbalmente en el ámbito legislativo y adelantó que será una sesión breve. Para cerrar, repasó cómo será la nueva conformación del cuerpo tras la celebración de la sesión preparatoria para determinar las autoridades que comenzarán a desempeñar esa función.