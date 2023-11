EL ENTRENADOR ARIEL GONZÁLEZ HACE UN REPASO DEL VÓLEY EN CLUB RECREATIVO

Nuevamente estuvimos conversando con el entrenador Ariel González sobre los últimos triunfos obtenidos por equipos representativos de Club Recreativo en la recta final de este año y las proyecciones para las próximas semanas, destacando la gran tarea de la comisión de padres, municipalidad y comunidad en general para acompañar las campañas deportivas.

“Parri” se refirió a los rendimientos en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 en el marco de la Copa Argentina a lo largo de la competencia y su reflexión sobre los resultados obtenidos, siempre enfocándose en la formación integral de los jóvenes, al margen de los deportivos. Por otra parte, resaltó el valioso equipo de trabajo que lo acompaña en cada frente que emprende el Club. En el caso de la Sub 14 y Sub 16, se posicionaron entre los mejores ocho equipos del país, luego de haber participado en 25 partidos, de los cuales ganaron 18 y perdieron 7.

El entrenador describió cómo se desarrollaron las jornadas de competencia en Chapadmalal y consideró que los equipos estuvieron a la altura de las circunstancias, a pesar de que algunas cuestiones imprevistas emergieron en pleno certamen para ser resueltas con inmediatez. Por último, anticipó cómo se organizará el último tramo del 2023 con la posibilidad de realizar una pretemporada adecuada de cara al nuevo año de competencia.