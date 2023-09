LA DELEGACIÓN DE CARMEN DE ARECO COSECHÓ UN GRAN NÚMERO DE MEDALLAS EN LOS JUEGOS BONAERENSES 2023

En el último día de competencia, el coordinador de deportes Juan Ignacio Risso hizo referencia a las tres nuevas medallas obtenidas por la delegación y adelantando que los carmeños partirán a última hora de hoy para estar mañana aproximadamente a las 8 en esta ciudad.

A las dos medallas de gimnasia artística (bronce y plata) se sumaron las obtenidas con padel universitario (bronce), fútbol playa playa sub 16 (plata), beach voley sub 18 (bronce), medalla dorada para voley sub 13 y con premiación asegurada también en beach voley masculino universitario y tenis universitario (se encuentran en sus respectivas finales).

Por el lado de cultura y artes plásticas, antes del mediodía también se revelarían los resultados de la disciplina. El funcionario realizó un balance de estos días de estadía, competencias y experiencias para lo que fue una delegación récord.