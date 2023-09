GIMNASIA ARTÍSTICA OBTUVO LAS DOS PRIMERAS MEDALLAS

Las primeras dos medallas de la delegación en Juegos Bonaerenses llegaron de la mano de Gimnasia Artística, bajo la conducción de la profesora Florencia Deluchi, quien evaluó el excelente desempeño de cada categoría y el alto nivel de competitividad que fueron producto de mucho esfuerzo y sacrificio.

Los logros se vieron en cada una de las jóvenes a nivel general, quienes demostraron su talento ante cada rutina y, en particular, en las medallas alcanzadas por parte de la sub 18 nivel 2 y la sub 15 nivel 2. La entrenadora comentó cómo fueron los días de competencia para todos sus equipos, reconociendo que estuvieron a la altura de las exigencias, a veces quedando por muy poco fuera de los lugares de premiación.

Ya finalizada las presentaciones para las alumnas de Gymnastics, Florencia comentó cómo seguirán sus horas de estadía en “La Feliz”, antes de emprender el regreso a esta ciudad.