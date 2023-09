CONOCEMOS LA ACTUALIDAD DEL CLUB SPORTSMAN

Para conocer el buen presente que atraviesa el Aurinegro entrevistamos a Gustavo «Machi» Raviglione, quien detalló las obras que se están concretando en el club así como la invitación para alentar al equipo que buscará el domingo asegurarse su lugar en el Torneo Regional Amateur.

El Presidente de la Comisión Directiva indicó que, gracias a una inversión propia de casi $3.000.000, se logró finalizar con la obra del techo para el gimnasio del club mientras que adelantó que, en pocos días, se comenzará con la colocación de las aberturas. Sumado a este importante avance para la familia del Lobo, se suman los aportes del Programa Nacional «Clubes en obra» que mediante un apoyo económico permite mejorar la infraestructura, realizar proyectos de refacción, ampliación y mantenimiento de las instalaciones. En este caso, la colocación de luminarias LED para la cancha de «Papi Fútbol», que esperan ser inauguradas en octubre, en el marco de un nuevo aniversario de la institución.

En segundo lugar, pero por eso no menos importante, Raviglione se refirió a la gran definición que tendrá lugar este domingo 10 en la cancha de Sportsman, donde el local se medirá a partir de las 16 horas ante Villa Sanguinetti en el partido de vuelta de la final anual que otorga una plaza para el Torneo Regional Amateur (ex Federal C), esperando que ese día sea una fiesta.