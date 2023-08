EL VOLEY CARMEÑO PRESENTE EN VARIAS COMPETENCIAS PROVINCIALES Y NACIONALES

El voley de Club Recreativo está más vivo que nunca. Y es que por estos días la agenda de las diferentes categorías están cargadas de competencia en diferentes frentes: Torneo argentino de selecciones, Juegos Bonaerenses, Copa Buenos Aires y LIPROBO. Para profundizar sobre las fechas de partidos y equipos que participan en las diferentes actividades fue consultado el entrenador Arial “Parrilla” González.

El último fin de semana la Sub 16 fue subcampeona en Azul en el marco de la LIPROBO mientras que las selecciones Sub 14 masculina y femenina que representan a la Provincia jugaron amistosos contra Club Recreativo y Club Unión Carmeña. Los jóvenes ya se encuentran por estas horas en Tucumán para competir en el Torneo Argentino de Selecciones. Cabe destacar que cuatro de los seleccionados pertenecen al Recreativo y que dos de ellos son carmeños (Juan Bautista Fernández y Lucas Enrique).

En otro certamen, González mencionó las finales de la Copa Buenos Aires (Sub 15 masculino y Beach Voley) con aspiraciones a ingresar a los Juegos Evita y los equipos ya clasificados a Bonaerenses (Sub 13 y Sub 18 femeninos). Con respecto a la categoría masculina, la ciudad será sede de la etapa regional el próximo jueves 31 de agosto mientras que también adelantó la realización de una fecha de LIPROBO los días 1, 2 y 3 de septiembre.

Por último, remarcó el gran apoyo y compromiso por parte de la Subcomisión, así como de las familias que acompañan incondicionalmente a sus hijos en la práctica de este deporte, y al municipio. En este sentido, también agradeció a su propia madre y tía, quienes estuvieron cocinando durante los días del fin de semana para ofrecérselo a las selecciones masculino y femenino que estuvieron en la ciudad con motivo de una fecha del argentino.