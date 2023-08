ANDRES MORETTI CONFIRMÓ QUE PARTICIPARÁ EN ESTAS PASO CON LA BOLETA CORTA

En la recta final para la PASO, los referentes locales de “Juntos” por Coalición Cívica Ari se pronunciaron respecto a la presentación de su boleta, la que está conformada por un solo cuerpo y a los proyectos que sustentan esta fuerza teniendo como base las necesidades de los vecinos. “Hace diez años que venimos pensando en estas ideas”, expresaba el precandidato a Intendente, Andrés Moretti. Junto a él, visitó los estudios de la emisora el precandidato a primer concejal, Ernesto Nápoli, defendiendo a la lista “Hay esperanza”.

El ex concejal indicaba que todo lo que está proyectado es viable porque no se requiere de grandes capitales de dinero pero que a la vez dependen del buen funcionamiento del Concejo Deliberante que apruebe las respectivas ordenanzas que regulen las diferentes actividades. En este sentido, indicaba que sus propuestas no son utopías y que una de las bases de su plataforma es la explotación del turismo. Por su parte, Nápoli hacía hincapié en la problemática del basural, en la necesidad de reeducar a la comunidad en la separación de residuos y generación de compost.

Con una perspectiva sustentable, el espacio apuntó a que este equipo tiene planificado cómo llevar adelante lo planteado, a diferencia de otros partidos que no poseen el “cómo hacerlo”. Un ejemplo de ello es la forestación en caminos rurales para evitar las inundaciones. Asimismo, otro de los proyectos sería la plantación de árboles por cada vecino fallecido por Covid. Entre otras apreciaciones, los precandidatos hablaron de la creación del tribunal de faltas y la reducción de la planta política. Con respecto a educación, enumeraron la creación de escuelas de artes y oficios. “Desde el municipio hay que fomentar todo”, reflexionaba Moretti.