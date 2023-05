EN RÁPIDO ACCIONAR LA POLICÍA DETIENE A DOS PERSONAS QUE HABÍAN PERPETRADO UN ROBO A MANO ARMADA EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD

Desde la estación de policía comunal comentaron sobre un par de hechos informados entre semana como el robo a comercio perpetrado por dos personas quienes fueron detenidos rápidamente.

La aprehensión de un masculino de nuestra ciudad en el caso de violación y abuso sexual quien se encuentra alojado en otra ciudad, además de una femenina con arresto domiciliario por el mismo caso, por otro lado hubo dos detenciones por infringir ley de drogas y uno de ellos conducía vehículo sin papeles, el cual fue secuestrado,por otro lado una moto secuestrada en estado de abandono, más una camioneta sin documentación y el conductor sin licencia para transitar,

Además el ReBa realizó operativos y clausuró varios comercios por no encontrarse en regla, algunos no poseían la licencia al día y otros vendían bebidas alcohólicas en horarios no permitidos.