CONDUCTOR DESIGNADO, UNA OPCIÓN ELEGIDA POR LA MITAD DE LOS CONDUCTORES

Mientras la ley de alcohol cero espera ser aprobada por los legisladores nacionales, la normativa ya rige en varias provincias, y elegir a un conductor designado, es una opción que se utiliza cada vez con mayor frecuencia. ¿La utilizan todos los conductores o es una opción solo de algunos grupos etarios?

La última provincia en promulgar la normativa que prohíbe la ingesta de alcohol para conducir fue Buenos Aires, sumándose así a Córdoba, Chaco, Jujuy, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Una idea que surgió hace algunos años, es la de elegir entre el grupo de conductores a uno que no consuma alcohol para que sea el encargado de llevar a sus hogares al resto, que sí consumió. El Observatorio Vial de CECAITRA, la Cámara que nuclea a empresas productoras de software vial, quiso conocer en su sondeo de febrero, si es utilizada o no la opción de un conductor designado.

Así, se preguntó: “Con respecto a salir en grupo y beber alcohol, cuando usted sale en grupo, ¿suelen hacerlo con un conductor designado que no bebe?” Y el 54,4% de las personas dijo utilizar habitualmente dicho recurso nombrando con un conductor designado; el 22,1% no opinó; el 12,1% afirmó hacerlo solo a veces; y el 11,3%, dijo no utilizarlo nunca.

“Los datos recabados en el sondeo, muestran que utilizar un conductor designado se trata de una costumbre bastante afianzada, pero que está lejos aún de ser habitualmente masiva, lo que resultaría muy importante, especialmente en los jóvenes. Debemos recordar que los siniestros son la primera causa de muerte en los menores de 25 años en nuestro país, y el alcohol está presente en uno de cada cuatro hechos viales fatales”.

Si se analizan los datos, hay una diferencia observando las edades de los consultados: Mientras el 47.3% de los jóvenes de 16 a 29 años dijo utilizar un conductor designado habitualmente, el porcentaje ascendió al 64,6% en los adultos de 50 a 64 años.

Teniendo en cuenta el sexo de los encuestados los resultados fueron muy parecidos, ya que el 52.8% de los hombres dijo salir normalmente con un conductor designado, y el 55.7% de las mujeres, sostuvo lo mismo.

“Desde CECAITRA, sostenemos la necesidad de una ley de alcohol cero, porque es una ley que salva vidas. El límite hoy es de 0.5 de alcohol por litro de sangre y superando ese porcentaje permitido varios estudios demuestran que disminuyen los reflejos; se altera la percepción de las distancias; aumenta la sensibilidad a la luz; y se reduce el campo visual. Debemos ser conscientes de la necesidad de estar 100% lúcidos al conducir. Debemos ser conscientes de que el alcohol al volante mata”, finalizó Jaime.