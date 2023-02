ARGENTINA SE COPÓ CON LOS PREMIOS THE BEST: MESSI FUE ELEGIDO COMO EL MEJOR JUGADOR DEL MUNDO Y TAMBIÉN FUERON GALARDONADOS DIBU MARTÍNEZ , SCALONI Y LA MEJOR HINCHADA

El capitán de la selección argentina ganó por segunda vez el premio The Best, mientras que Dibu Martinez l marplatense fue el guardameta más destacado de 2022, Lionel Scaloni se llevó el premio al mejor director técnico de 2022 y como si esto fuera poco nos eligieron como la mejor afición del mundo, la estatuilla fue recibida por el Tula, histórico simpatizante que presenció 13 mundiales.

Gianni Infantino abrió la gala en París. El presidente de la FIFA dio el discurso de bienvenida de los premios The Best y recordó a Pelé, la estrella del fútbol mundial fallecida a fines de 2022.

Lionel Scaloni: “Buenas noches a todos, quiero agradecerles por el premio a todos. Es un premio que lo votan los futbolistas y tiene un valor enorme. Agradecerles a los jugadores, a los 26 que nos llevaron a la gloria. Sin ellos no hubiésemos podido conseguir nada. Al presidente de la AFA por permitirme ser entrenador de esta selección maravillosa, a todo mi cuerpo técnico, que más que cuerpo técnico son amigos. Eternamente agradecido. No hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, ver esa gente emocionada en las calles, disfrutando, no tiene precio. Los jugadores han jugado para ellos. Y por último a mi gfamilia, mi esposa, mis hijos, que están acá. Y a mi mamá, papá y hermanos que están en Pujato, mi pueblo. Gracias a ellos soy lo que soy. Gracias”.

“Me hacen poner nervioso”, arrancó Leo con el trofeo en su mano entregado por Infantino. “Con Kylian, que tuvo un año grandísimo. Quiero agradecer a mis compañeros, a Sacaloni, al Dibu. Estamos en representación de ellos, sin ellos no estaríamos hoy acá. Es parte de un reconocimiento a todo el grupo por lo que hicimos. Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, buscar, insistir, al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Para cualquier jugador, son muy pocos los que lo pueden conseguir y gracias a Dios se dio. Quiero agradecier obviamente a mi familia, a la gente de Argentina, por haber vivido de manera especial y va a quedar de por vida en los recuerdos. Un beso grande a ms hijos que están mirando. Gracias”, completó Lio Messi.

(FUENTE INFOBAE)