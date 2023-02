SONDEO DE CECAITRA: ¿POR QUÉ SE ABANDONAN MAS MASCOTAS EN VERANO?

El abandono de mascotas, en su mayoría perros y gatos, suele incrementarse durante los meses de la temporada de verano, coincidiendo con las vacaciones de sus dueños. Son varios los motivos que llevan a este abandono que se da año tras año. Sin embargo, son muchas las familias que veranean con sus mascotas. ¿Por qué se dan los abandonos? ¿Es peligroso trasladar a las mascotas? ¿Cómo debe realizarse el traslado correcto?

Para indagar sobre estos temas, el Observatorio Vial de CECAITRA, la Cámara que nuclea a empresas productoras de software vial, realizó un sondeo telefónico en más de mil hogares de la CABA y el Gran Buenos Aires.

Así, se preguntó: “Pensando en el verano y las mascotas, ¿a cuál motivo cree que se debe el aumento de abandono de mascotas durante las vacaciones?”. En primer lugar, un 35%, optó por la idea de que la gente aprovecha las vacaciones para abandonar una mascota que no deseaba tener; luego, un 33,3% sostuvo que el abandono se produce por la dificultad de resolver quién cuide de la mascota durante la ausencia del o los dueños. Un 13,7% opinó que se debe a la dificultad de trasladarlas al lugar de descanso. El resto dijo no tener opinión sobre el tema.

El Observatorio Vial también indagó sobre la manera correcta de trasladar a las mascotas y la opinión sobre cómo deben viajar en los vehículos. Al consultar “¿De qué manera está permitido llevar perros o gatos dentro de un automóvil?”, un 48,4% respondió que debían transportarse con arnés y correa; un 24,2% dijo que se debía realizar en una jaula sujetada al asiento; un 12,6 % indicó que no está permitido trasladar mascotas en los vehículos; y un 4,2% admitió que pueden viajar sueltos. El resto, dijo no saber cómo debían trasportarse.

“Tener una mascota, es adoptarla como parte de la familia todo el año. Por eso, es necesario que antes de emprender un viaje, los conductores se informen de qué manera hacerlo correctamente. La mayoría de los consultados conocía la manera correcta de transportar a las mascotas. Es importante remarcar que nunca pueden viajar sueltas”, explicó Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de CECAITRA.

Por otra parte, se preguntó: “¿En qué medida está de acuerdo con que perros y gatos viajen sueltos en automóvil?” y 6 de cada 10, respondió no estar de acuerdo con esa idea: el 30,3% afirmó estar “muy en desacuerdo” y el 31% “algo en desacuerdo”. Sin embargo, el 31,1% respondió estar “muy de acuerdo” o “algo de acuerdo” con que las mascotas viajen sueltas. El resto no eligió ninguna opción.

En esta respuesta hubo diferencias teniendo en cuenta la edad y el sexo de los encuestados. Mientras que solamente 2 de cada 10 (21%) de los adultos de entre 50 a 64 años estaban de acuerdo con el traslado de las mascotas sueltas, el porcentaje aumentó al 54% en los jóvenes menos de 29 años. También hubo notoria diferencia entre hombres y mujeres: Para el 70,3% de las mujeres no es buena idea trasladar perros y/o gatos sueltos, pero el porcentaje disminuye al 52,3% en los hombres.

“La legislación nacional de tránsito establece que el conductor no debe llevar a su izquierda o entre sus brazos a ninguna persona, bulto o animal, ni permitirá que otro tome el control de la dirección. Y además, la Agencia Nacional de seguridad vial recomienda llevar a las mascotas sujetas con arneses, en jaulas o caniles y en el asiento trasero con el objetivo de que no molesten al conductor y no sean un elemento de peligro en el interior del vehículo”, finalizó Jaime.

Las provincias, a su vez, reglamentan en sus leyes el traslado de las mascotas. Por ejemplo, en Buenos Aires, la ley de tránsito establece que “ningún conductor podrá llevar animales en el asiento delantero, estos deberán ser transportados en el asiento trasero y atados con correas de modo tal que no puedan saltar al asiento delantero”. Por su parte, la ley 2148 de tránsito de CABA también se expresa sobre el tema ya que prohíbe a los conductores “transportar animales sueltos”. También en Córdoba la normativa vial N° 8560 exige que el animal no interfiera en la conducción, y no tenga acceso al sitio del conductor, sin poder viajar suelto para evitar lesiones ante una colisión.