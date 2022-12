EVA PARODI MOSTRÓ SU DESCONTENTO ANTE EL NO TRATAMIENTO DE LA NUEVA LEY DE MORATORIA PARA JUBILACIONES

La Dra. y Jefa de Anses de la ciudad, Eva Parodi recibió en sus oficinas a nuestro multimedio y al Canal Local para explicarnos lo fundamental de la renovación de la ley de moratoria para los futuros jubilados.

El nuevo proyecto lo que propone es un plan de pagos mensual que permita cancelar años de deuda previsional a aquellas personas que llegaron a la edad jubilatoria pero no cumplieron con los 30 años de aportes.

El plan de pagos de hasta 120 cuotas mensuales y equivalente al 29 por ciento de la remuneración mínima imponible, también podrá ser accesible para aquellos que todavía les falta hasta 10 años para jubilarse pero ya anticipan que no llegarán con los aportes, días pasados la oposición en diputados no dio quórum para su tratamiento y de no aprobarse antes del 31 de diciembre, podría dejar a cerca de 800 mil personas sin la posibilidad de jubilarse.

La Dra. Parodi hizo una comparación con los legisladores locales, dado que dicen un cosa en los medios y hacen otra en el recinto.