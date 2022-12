IVÁN TURRI CONFIRMÓ QUE VUELVE A OCUPAR SU BANCA LORENA MARTINICH

El Presidente del Honorable Concejo Deliberante Iván Turri se hizo presente en nuestros estudios para comentar lo que sucederá esta noche en el recinto, desde Nueva Alternativa Carmeña no presentaron dictámenes para las ordenanzas de Presupuesto y Fiscal en Impositiva, además confirmó que vuelve a ocupar su banca la concejal Lorena Martinich, enfatizó que desde el oficialismo pretenden aumentar las tasas un 150% de promedio, mientras de Juntos propone un 80%, en otro aspecto aseguró que no se atiende la demanda de vecinos y que no bajan la planta política.

En cuanto al presupuesto dijo que el anterior era de 720 millones y el presentado para el 2023 supera los 1700 millones de pesos.

Van a tratar las vacaciones del Intendente y una ordenanza sobre multas que seguramente pasará a comisión. Por último dijo que lo entristece lo de Justo Lacunza.en referencia a la designación del cargo de Director de Juventud recientemente asumido, dado que era un militante activo del vecinalismo hasta hace pocos días.