¿POR QUÉ ES IMPORTANTE INSTRUMENTAR HUMEDALES ARTIFICIALES PARA DESCONTAMINAR AGUAS?

Los humedales artificiales son sistemas de ingeniería que aprovechan recursos de la naturaleza para limpiar residuos del aguay han sido una solución efectiva y de alta rentabilidad,

Estos sistemas de depuración en los que se reproducen los procesos de tratamiento de agua y de reducción de contaminantes que tienen lugar en los humedales naturales. Estos humedales pertenecen a las denominadas tecnologías no convencionales, o tecnologías de bajo consumo de tratamiento de agua residual.

La idea fundamental es que carbono, fósforo y otros metales pesados queden inmovilizados en el sedimento del humedal de manera permanente. Su funcionamiento es similar a un espacio natural. Estos humedales artificiales permiten depurar el agua filtrando los desechos en un espacio reducido y controlado.

El uso de plantas acuáticas en el tratamiento de aguas residuales se ha convertido en un enfoque particular. Las plantas acuáticas como la lechuga de agua, el jacinto de agua, los camalotes y los juncos han sido utilizadas para la eliminación de un amplio rango de contaminantes de las aguas residuales. La alta productividad de algunas plantas flotantes y el alto requerimiento nutricional de nitrógeno (N) y fosforo (P) hacen que estas especies resulten adecuadas para reducir los niveles de estos nutrientes de los efluentes.

Entre las ventajas de este sistema, con respecto a procesos de tratamiento convencionales, están su bajo costo de construcción y operación. Además, las plantas generan un lugar agradable y atraen variedad de fauna. El menor gasto energético de este sistema natural de depuración favorece los criterios de sostenibilidad, y ayuda a los municipios a tratar una mayor calidad de agua. Esto repercute directamente en la calidad del efluente y favorece una mejora del estado de los ríos y los ecosistemas fluviales.

Durante años, he querido implementar este sistema en una localidad de la Provincia de Buenos Aires, más precisamente en Carmen de Areco, desde el año 2005 hasta el año 2016 que me fui de la localidad y, aun en la actualidad, noviembre del 2022, se ha hecho oídos sordos y no han querido escucharme… Si me hubiesen hecho caso, me pregunto: ¿Cuantos millones de litros de agua se hubiesen evitado de contaminar con fosforo?

La vida depende en gran manera del agua, razón por la cual se ha tomado como símbolo de vida; el agua juega un rol importante en las actividades humanas, la relación que la humanidad tiene con este líquido elemento es aún más importante

El vertido de aguas residuales urbanas en el rio Areco sin depurar provoca sobre los cauces receptores una serie de efectos negativos como: fangos y flotantes, agotamiento del contenido en oxígeno presente en las aguas, aportes excesivos de nutrientes como nitrógeno y fosforo, sobre todo y daños a la salud pública fomentando la propagación patógenos e impactando los ambientes ecológicos por el crecimiento y muerte de las algas marinas reduciendo la presencia de oxígeno disuelto necesario para la vida acuática.

Si se continua con esta situación, los problemas pueden pasar a otros ecosistemas cercanos y afectar zonas de importancia para los humanos, además de reducir la disponibilidad de agua para el uso de la localidad.

En el imaginario popular los ríos siempre representaron las venas del planeta a través de las que corre el líquido elemento que alimenta, irriga y oxigena ese enorme cuerpo celeste que conocemos como el planeta tierra… Y hoy más que nunca salta a la vista que la manipulación de sus cauces es un tema muy delicado y que a menudo ha provocado más disturbios que soluciones a las poblaciones ribereñas.

La lucha por el saneamiento es una batalla contra la corrupción, la burocracia, la incapacidad, la apatía y la mentira; es en definitiva una lucha emblemática contra la mediocridad. El agua es un don que la naturaleza ofreció a la vida y a cada uno de nosotros. El 70% de nuestro cuerpo está compuesto de agua. Por ser todo esto, el agua constituye una de las metáforas más significativas. ¿Cómocuidarla y no lucharporella?

Cristián Frers – Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social (Periodista).