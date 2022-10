CARMEN DE ARECO REPRESENTA CON BEACH VÓLEY A LA PROVINCIA EN LOS JUEGOS EVITA

Recibimos la visita del Profesor y Entrenador, Ariel “Parrilla” González para dialogar sobre la agenda deportiva del Club Recreativo respecto al vóley, la categoría sub 12 viene de competir en el Club Ciudad de Bs As donde llegaron a la final, este lunes 24 de octubre y hasta el 29 se disputan Los Juegos Evita en la ciudad de Mar del Plata, la pareja de Beach Vóley de nuestra ciudad, Santiago Regidor y Martín Vecchie, serán participes y representantes de la Provincia de Buenos Aires.

En el mes de noviembre serán las finales de la Copa Argentina a jugarse en la localidad de Chapadmalal donde el Club Recreativo estará presente con 3 categorías, sub 14 sub 16 y sub 18, para dicho evento la institución prepara una cena show este sábado 22 de octubre en sus instalaciones con la intención de recaudar fondos y así solventar los gastos de viaje y estadía para sus 3 categorías. Valor de la tarjeta $2.000 en venta hasta el mediodía del sábado, también se sortearán camisetas donadas por importantes jugadores de selección nacional de vóley.