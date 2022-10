JUEGOS BONAERENSES: RÉCORD DE MEDALLAS PARA CARMEN DE ARECO, EL NÚMERO ASCIENDE A 11 FINALIZADA LA COMPETENCIA

En el último día de competencia en la rama artística llegaron las respectivas Medallas de Bronce para Mario Lobos en Pintura Adulto Mayor y Néstor Picasso en Dibujo Adulto Mayor, Las chicas del Beach Vóley Sub 14 Catalina Dayraut y Constanza Cervi también cosecharon la de Bronce dejándonos muy bien posicionados a nivel provincial.

Santiago Regidor – Martín Vecchie se hicieron de la Medalla de Plata en Beach Voley Sub 14, caso similar ocurrió con la dupla Regidor – Polachi en la categoría Sub 18 obteniendo el mismo galardón.

El futbol 11 Sub 14 se quedó con la de Plata, ya que perdió la final ante General Villegas por 1 a 0.

La delegación estará arribando este viernes 07 de octubre aproximadamente a las 09:00 hs, invitamos a la comunidad carmeña a recibir a nuestros campeones.

MEDALLERO DE CARMEN DE ARECO

Medalla de Oro: Pentatlón

Medalla de Plata. Fútbol 11 – Sub 14 Masculino

Medalla de Plata: Beach Vóley – Sub 18 Masculino

Medalla de Plata: Beach Vóley – Sub 14 Masculino

Medalla de Plata: Atletismo PCD – 80mts

Medalla de Plata: Atletismo PCD – Posta

Medalla de Bronce: Beach Vóley – Sub 14 Femenino

Medalla de Bronce: Tenis Universitario Femenino

Medalla de Bronce: Gimnasia Artística – Sub 18

Medalla de Bronce: Pintura – Adultos Mayores

Medalla de Bronce: Dibujo – Adultos Mayores