MEDALLA DE ORO PARA DANIEL ROMANO Y JUAN MANUEL SANTIAGO EN PENTATLÓN, EN TANTO NICOLE BONNAFOUX SE QUEDÓ CON LA DE BRONCE EN TENIS UNIVERSITARIO

El Pentatlón logró la primera medalla de oro para Carmen de Areco, la dupla integrada por Daniel Romano y Juan Manuel Santiago quedaron en lo más alto del podio a nivel provincial, contamos con la transmisión en vivo desde el Palacio del Deporte en Mar del Plata, los flamantes ganadores fueron acompañados por una gran numero de carmeños que apoyaron cada punto conseguido.

En tanto el Beach Vóley masculino en las categorías Sub 14 y Sub 18 va por el oro, mientras que las chicas del Sub 14 jugaran por el bronce, en tanto el Fútbol 11 Sub 14 clasificó a la final y va por el oro. Pasado el mediodía Nicole Bonnaffoux accedió a la medalla de bronce en la categoría Tenis Universitario Femenino.