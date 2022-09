ARIEL GONZÁLEZ NOS RELATA EL PRESENTE DEL VÓLEY LOCAL

Ariel González entrenador de vóley del Club Recreativo repasó la actualidad, la categoría Sub 18 masculina obtuvo el segundo puesto en la ciudad de Bolívar, este sábado y domingo en Carmen de Areco se espera por el desempeño de la Sub 16 y el 23, 24 y 25 de setiembre la categoría Sub 14 define su futuro en la localidad de Mar del Plata.

Estas tres categorías representan al Club Recreativo en el Torneo de la Liga Provincial Bonaerense.

Este miércoles 07 se disputará la final regional de los Juegos Bonaerenses en la ciudad en las categorías de vóley categoría masculina Sub 13, Sub 15 y Sub 18.

En Santa Clara del Mar se disputaran las finales del Beach Vóley Sub 14, donde participa una pareja de Carmen de Areco con muchas chances de llegar a la final de la Copa Buenos Aires.