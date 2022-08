GRAN PRESENTE DEL VÓLEY DE CARMEN DE ARECO

En comunicación con el Manager de Selecciones Provinciales Ariel González nos dió un pantallazo de la actualidad del Vóley Local, cuenta con clasificados a las finales de los Juegos Bonaerenses en las categorías sub 14 Santiago Regidor y Martin Vecchie, sub 16 Juan Cruz Reyes y Patricio García y sub 18 Pedro Regidor y Benjamín Pollachi. Las tres duplas nos representarán en Mar del Plata en Beach Vóley, con respecto a la Copa Buenos Aires ya cuenta con las categorías Sub-15 y Sub-17 clasificadas para la siguiente etapa.

Disputarán en La Pampa el Torneo Argentino de Sub-14 y luego tendrán que jugar la fase final de la Copa Buenos Aires en las categorías Sub-15 y Sub-17, luego viajaran a Bolívar con la Categoría Sub-18 en el torneo de la LIPROBO y al finalizar el mes de agosto en Carmen de Areco se disputarán las instancias regionales de Beach Vóley de la Copa Buenos Aires.