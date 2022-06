LORENA MARTINICH «PERTENEZCO AL VECINALISMO Y NO TENGO NADA QUE VER CON LA CÁMPORA»

Entrevistamos a la Concejal Lorena Martinich de Nueva Alternativa Carmeña en referencia a la aprobación de la Ordenanza Impositiva, aclaró que se hizo un trabajo en conjunto, con todas las ideas productivas, por sobre todo a conciencia y con todos los actores de la sociedad.

Ante los dichos vertidos por el grupo de Juntos, Martinich dijo que sabe la diferencia que existe entre las Habilitaciones de comercios y la tasa de Seguridad e Higiene, dado que ella posee un comercio con más de 14 años de actividad, por otro lado afirmó “Pertenezco al Vecinalismo y no tengo nada que ver con La Cámpora”.

La concejal aseguró que se pensó en Villagrán y los vecinos, tratando de no desfinanciar al municipio y que los vecinos paguen lo menos posible. Aumentos en las tasas va a haber pero no de la forma que quieren instalar los de Cambiemos o Juntos, haciendo referencia ellos Martinich comentó que si tenían tantas ideas porque no las plantearon.