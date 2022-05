CONSULTAMOS AL DR. RUBÉN PETROSINI ACERCA DE LAS ENFERMEDADES DE ESTACIÓN

Tuvimos en esta mañana un encuentro con el Dr. Rubén Petrosini para consultarlo sobre las enfermedades que están predominando por estos días, nos comentó que hace más de 60 días están circulando diferentes virus que provocan cuadros respiratorios, digestivos y por supuesto Coronavirus. Lo fundamental para estar preparado para estas afecciones es contar con todos los esquemas de vacunación, ventilar los ambientes y fundamentalmente el uso de barbijos y el lavado de manos.

Con respecto a los casos de hepatitis que se están dando a conocer a nivel mundial hay solo 8 casos en el país y en la ciudad de Carmen de Areco hasta el momento no se detectó ningún caso. El Dr. Petrosini comentó que no debemos bajar la guardia contra el coronavirus, dado que la pandemia no terminó y los cuidados que debemos tener son similares para prevenir enfermedades provocadas por diferentes virus que se encuentran circulando en este hemisferio. Ante cualquier duda recomendó consultar a su médico de cabecera.