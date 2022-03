EN EL EX COLEGIO NACIONAL SE REALIZÓ EL ACTO POR EL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA, VERDAD Y LA JUSTICIA

Este miércoles 23 se realizó el acto protocolar en el ex Colegio Nacional, por el día de la Memoria, Verdad y Justicia a conmemorarse este 24 de marzo. Este acto no solo nos invitó a reflexionar sino también a formar parte de la memoria colectiva de aquellos que hoy no están pero que nos dejaron sus banderas de lucha por nuestros derechos humanos vigentes.

Estuvieron presentes autoridades municipales, educativas del distrito y los alumnos de dicho establecimiento, en el transcurso del acto se pudo ver una proyección de un video referido a esta parte de la historia reciente de nuestro país que se conmemora cada 24 de marzo.