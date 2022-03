LORENA MARTINICH «EL QUE CALLA GENERA DUDAS»

La Concejal de Nueva Alternativa Carmeña Lorena Martinich dialogó con nuestro medio acerca del proyecto de comunicación presentado el pasado viernes 11 de marzo, el mismo pedía un informe al municipio sobre los recursos que las arcas municipales han aportado al Torneo Infantil “El Mundialito”.

Desde la óptica de la Concejal Martinich hay conflicto de intereses con la ley de ética pública, dado que los organizadores de dicho evento son funcionarios municipales, desde su bloque esperan que se responda prontamente o si no llevarán este caso a otros ámbitos. Martinich dijo: “ El funcionario público no debe desconocer la legislación y no debe utilizar recursos municipales para beneficio propio” y al final de la nota agregó ”El que calla Genera dudas”.