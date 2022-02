EL DR. RUBÉN PETROSINI INSTÓ A LA POBLACIÓN A VACUNARSE CONTRA EL COVID-19

En una entrevista más que jugosa con el Dr. Rubén Petrosini, Médico Pediatra, abordamos el tema de la pandemia, su estado actual y de la importancia sobre la vacunación para combatir esta enfermedad.

Nos explicó además las diferencias que existen entre epidemia, endemia y pandemia, dando claros ejemplos para cada una de ellas. Con respecto a los testeos está de acuerdo que se realicen con orden médica, para no testear por testear y recomendó para todas las personas que recientemente cursaron el covid y que tengan el esquema completo de vacunación, esperen como mínimo 90 días para la dosis de refuerzo. Al final recomendó a la población que no le tenga miedo a la vacuna, ya que es fundamental vacunarse para no llegar a un extremo máximo de la enfermedad.