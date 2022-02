EN EL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES CRISTIAN FRERS NOS DETALLA LA IMPORTANCIA DE LOS MISMOS

El agua es fundamental para la vida, ya que sin ella simplemente no podría subsistir ningún ser vivo. No en vano, cualquier sociedad industrial usa enormes cantidades de agua para la vida diaria, algo que demuestra la importancia que el agua tiene para la propia vida en sí… A pesar de contar con innumerables recursos hídricos, Argentina posee una cultura del uso ineficiente del agua en casi todos los ámbitos donde se utiliza.

Los humedales artificiales son zonas construidas por el hombre en las que, de forma controlada, se reproducen mecanismos de eliminación de contaminantes presentes en aguas residuales, que se dan en los humedales naturales mediante procesos físicos, biológicos y químicos.

Los elementos básicos que componen los humedales son: agua, sustrato y plantas emergentes. Otros componentes como los microrganismos y los invertebrados acuáticos se desarrollan naturalmente. Si se diseña de forma adecuada es un sistema confiable, que se auto regular en su estructura gracias a la diversidad de especies que componen su ecosistema.

Una de las ventajas más significativas de estas técnicas es que aporta un gran potencial ecológico, estético, educacional y recreativo en el lugar en los que son emplazados. La implementación de este sistema biotecnológico es que tienen una excelente capacidad para eliminar contaminantes, como por ejemplo el fosforo que encontramos en el detergente, también pueden utilizarse donde las aguas superficiales y las subterráneas son vulnerables, secuestran el dióxido de carbono, responsable directo del CAMBIO CLIMATICO, pueden retener excedentes hídricos y suelen ser bien aceptados por la comunidad local.

Durante años he querido implementar esta solución en Carmen de Areco – Provincia de Buenos Aires y nunca he sido ni siquiera escuchado, de hecho, hace 6 años que me fui de la localidad por falta de alternativas y trabajo y NADA ha cambiado en la localidad, todo sigue igual.

Llegando al dos de febrero del 2022, día Mundial de los Humedales, tengo que dar una pésima noticia, la ley de humedales tan esperada NO ha sido incluida en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación.

La frustración se arrastra en el tiempo: se trata de una demanda que lleva más de diez años en Argentina. En el 2013 y 2016 proyectos de espíritu similar habían perdido estado parlamentario. Lo mismo sucedió a fines del 2021. La iniciativa, que busca regular las actividades de estos ecosistemas, sean naturales o artificiales, solo podrían salvarse si se ampliara el temario. Todo se trunca por un triple lobby ejercido por distintos sectores.

Es una gran desilusión para el colectivo de organizaciones socio ambiéntales y los referentes del mundo académico que tanto apostaron por esta ley, sobre todo a partir del Gobierno de Alberto Fernandez que la tomara como lema de campaña “Si a cuidar el planeta, URGENTE la ley de humedales” este fue uno de los mensajes del oficialismo en la previa de las elecciones legislativas del año 2021, por supuesto que NO han CUMPLIDO.

La lucha por el saneamiento es una batalla contra la corrupción, la burocracia, la incapacidad, la apatía y la mentira; es en definitiva una lucha emblemática contra la mediocridad. El agua es un don que la naturaleza ofreció a la vida y a cada uno de nosotros. El 70% de nuestro cuerpo está compuesto de

agua. Por ser todo esto, el agua constituye una de las metáforas más significativas. ¿Como cuidarla y no luchar por ella?

Cristián Frers – Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social (Periodista)