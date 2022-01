LOS AUTOTEST COVID-19 ESTÁN CADA VEZ MÁS CERCA

En la mañana hablamos con la farmacéutica Josefina Garcia Petit sobre como los vecinos podrán adquirir los autotest Covid-19 se recomienda acudir a los proveedores formales de venta de medicamentos, Se trata de farmacias acreditadas por las autoridades, no deben adquirirlos en lugares no habilitados. Las personas que adquieran el producto deben dejar todos sus datos en la farmacia habilitada y no deben excederse en mas de una semana para informar los datos al vendedor, si no este deberá comunicarse con la persona que haya adquirido el autotest.

Los mismos estarán disponibles en las farmacias a partir de fin de enero y tendrán un costo que podría superar los $ 2000, para realizar alguna consulta pueden comunicarse con Farmacia García Petit al 2325434233.