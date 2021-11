FABIO ONGAY CONFIRMÓ QUE SEGÚN EL CRITERIO DE CAMBIEMOS MANIFESTADO EN EL AÑO 2019, LE CORRESPONDE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO AL FRENTE DE TODOS

El Presidente de el Partido Justicialista de nuestra ciudad Doctor Fabio Ongay en una extensa charla recorrió los resultados de las últimas elecciones, con respecto a las paso no esperaban el resultado que se dió, aunque resaltó la remontada obtenida el pasado 14 noviembre.

Con respecto a las presidencias que se ponen en danza, emitió su opinión fundamentándose en una ley provincial para acceder a la del Consejo Escolar, en referencia a la del Concejo Deliberante dijo que le correspondería también porque cuentan con la primer minoría en el concejo. Esto lo dijo basándose en una reunión que tuvo en el 2019 con integrantes de la lista de cambiemos, donde manifestaron que al ser la primer minoría en ese entonces le correspondía la presidencia.

El Dr. Ongay días pasados escuchó en nuestro medio al referente de “Juntos” Nicolás Mc Dermott quien dijo que reclamaran la presidencia por ser la última lista ganadora de la contienda electoral del pasado 14 de noviembre. Según el Presidente del PJ Local no se condice con lo manifestado hace dos años atrás, por eso los denomina “Cambiemos” por que cambian según la conveniencias partidarias. En otro pasaje de la entrevista parafraseo a Cristina Kirchner diciendo que localmente hay funcionarios que no funcionan y deberían hacer un curso de militancia rápidamente. Confirmó que le dijo al intendente que si sigue con este ritmo que le puso a su gestión después de los resultados de las paso, no tiene ninguna duda que si lo decide será reelecto en el 2023.