DAIANA ACUÑA «LE ESTAMOS PONIENDO EL CUERPO Y EL ALMA»

En la mañana de este viernes contamos con la presencia de la candidata en cuarto lugar a Concejal por “Todos” Daiana Acuña, donde nos hizo un pantallazo sobre como vienen desarrollando la campaña electoral.

Es la primera vez que participa en política, se incorporó por diferentes proyectos que tiene en mente para ciudad. El Intendente Villagrán dió un giro a la gestión por el mensaje que le dejaron las urnas en las ultimas Paso. A esta campaña le estamos poniendo “El Cuerpo y el alma”, recordó que se tuvo que transitar una pandemia en el peor de los momentos y la afrontaron de la mejor manera posible. Ahora el municipio recuperó mano de obra que por la pandemia no podía asistir a realizar tareas y gracias a la campaña de vacunación hoy cuenta con más personal activo. Por otra parte se mostró indignada por la violencia de género que recibió una compañera en la última sesión del concejo por parte de un concejal de “Juntos” y a raíz de ese hecho tuvo que abandonar el recinto. Afirmó esto no puede volver a suceder y trabajaran para que no se repita.