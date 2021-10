ROBO A MANO ARMADA EN COMERCIO LOCAL

En la noche de ayer miércoles 20 de octubre se produjo un robo en un comercio local ubicado en Muñoz entre Azcuénaga y Moreno, junto a los integrantes del Canal Local dialogamos con el propietario quien nos contó la modalidad de el hecho. Se trató de un robo a mano armada en el que intervinieron dos personas con barbijos, una de ellas ingresó al local mientras la otra permanecía a la espera.

Al momento del robo el comercio no contaba con clientes, solamente estaba la propietaria, no hubo violencia verbal por lo que se estima que los ladrones algo de experiencia tendrían, se llevaron lo recaudado de el comercio y por suerte no hubo heridos que lamentar. El hecho se encuentra en etapa de investigación policial para dar con el paradero de los malvivientes.