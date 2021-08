DÍA DE LA TIERRA, DÍA DE LA PACHAMAMA

El término Pachamama está formado por dos palabras de origen quechua: “pacha” significa universo, mundo, tiempo, lugar y “mama”, madre. A la Pacha se la considera una deidad andina de la tierra, una figura que representa la energía femenina de amor protección y fertilidad.

Este 1° de agosto del 2021, los pueblos indígenas de América Latina celebraron esta costumbre ancestral de gratitud a la tierra a la que denominaron el día de Pachamama o día de la Madre Tierra, siendo una forma de agradecimiento.

Esta adoración a la Madre Tierra, significa el agradecimiento por las cosechas y el buen tiempo, por los animales y la abundancia del suelo. Con el transcurso del tiempo, los rituales de esta tradición fueron variando, tomando distintas formas y enriqueciéndose con los legados culturales, históricos y sociales de diferentes localidades.

Este año debemos reflexionar acerca de la importancia de la tierra el valor que este sector tiene en Argentina y del rol que debemos adoptar desde las instituciones públicas acerca de las problemáticas actuales ambientales, sociales y económicas.

Les comento que estoy cursando la “Cátedra Internacional de Políticas para la Sustentabilidad” de la cual participan profesionales de distintas especialidades y de nacionalidades como mexicanos, brasileros, chilenos, peruanos, venezolanos y argentinos.

Después de haber vivido tantos años en Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires, en este día me interesa saber y conocer cuál es la situación de la “Campaña sobre Forestación Urbana” que se lanzó en marzo del corriente año. Con la cual estaba de acuerdo, ya que tengo un Titulo relacionado con la Gestión Ambiental pero tenía algunas dudas…Lo que planteaba en aquel momento, era la necesidad de poseer una Ordenanza adecuada con la campaña, para que no quede SOLO en una “buena intensión” que NO finaliza en NADA, porque pasan los días, pasan los meses, pasan los años y el medio ambiente solo sirve para sacar un “votito” en época de campaña.

También, me interesaría saber si la Planta de Reciclaje funciona a su máxima capacidad o sigue siendo manejada por dos o tres empleados públicos. Porque desde el 2005 que se habla de la basura y la referida Planta, pero… Funciona?

Y para finalizar, me gustaría saber si alguien de la Dirección de Medio Ambiente, se ocupó de solucionar el tema de contaminación por fosfatos (detergentes) sobre el rio Areco, tema con el que estuve comprometido desde el 2005, y hasta el día de la fecha parece que a NADIE le intereso, especialmente a los POLITICOS.

Todos estos temas están relacionados con la TIERRA, es hora de lograr acciones concretas en la localidad para mejorar la calidad de vida de la gente de la localidad, de los ciudadanos comunes. No podemos seguir yéndonos en palabras que no sirven para nada, hay que dejar de usar el MEDIO AMBIENTE, solo para obtener un VOTO.

Madre: recibe mis ofrendas preparadas con dedicación, recibe las semillas, el agua y los frutos.

Perdónanos por la crueldad de quienes te despojan. Da tu protección a los bosques, que son tu verde cabellera, al agua que mantiene nuestra vida, no desampares a los últimos jaguares, no olvides las necesidades de los todos nuestros hermanos, danos un poco de tu fortaleza para seguir andando y renaciendo, danos salud y paz en este difícil tiempo.

Danos sobre todo fuerza espiritual y energía, para defenderte, respetarte y mantenerte viva, sana y hermosa, así, hasta volver a tu vientre, de donde salimos a andar tus hijos.

Cristián Frers – Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social (Periodista).