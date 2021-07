En el día mundial del perro consultamos a la proteccionista local Any Burgio, donde en declaraciones exclusivas para nuestro medio nos indicó que el problema de los perros de la calle se continúa sin resolver, mas allá de las políticas implementadas hasta el día de hoy.

Hizo referencia a la tenencia responsable de mascotas e instó a no comprar, si no a adoptar ya que en la ciudad hay muchos perros sin hogar. También aconsejó a denunciar el maltrato animal, ya que si no lo hacemos, nos convertimos en cómplices de este delito.