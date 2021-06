PLENARIO SECCIONAL EN CARMEN DE ARECO CON LA PRESENCIA DE MÁXIMO KIRCHNER

Con la presencia del compañero Máximo Kirchner en Carmen de Areco y mil compañeros de La Cámpora de la Segunda sección electoral conectados, tuvo lugar un Plenario seccional.

La apertura estuvo a cargo del Intendente y militante de la organización Iván Villagrán quien dió la bienvenida a los responsables seccionales y de los quince distritos que se encontraban presentes.

Luego, Cecilia Comerio, responsable política y Pta. del consorcio del Puerto de San Nicolás hizo un repaso de los ámbitos que habían dado como fruto el Plenario: encuentros por localidad, con responsables orgánicos, institucionales y más.

Luego, el responsable político de la sección y Senador provincial Facundo Ballesteros, fue el encargado de poner en valor el trabajo de tantos años y que se traduce hoy en las responsabilidades que tenemos de cara a nuestros vecinos y para que al Frente de Todos le vaya bien. También agradeció la presencia del responsable de la PBA Facundo Tignanelli y a las compañeras de la mesa seccional Fernanda Díaz, diputada provincial, y Marina Moretti, sub Directora Ejecutiva de la ANSES.

Por último, Máximo Kirchner se dirigió a los 1000 compañeros: «Es necesario que cada uno de nuestros compañeros y compañeras crezca, crecer para sumar, en ese orden, para fortalecer el todo». Y agregó: «Para nosotros es muy importante formar compañeros y compañeras que no pierdan la sensibilidad y la empatía para ganar firmeza. Podemos ser firmes y ser muy sensibles y tener el grado de empatía necesario que tenemos que tener con cada compañero y compañera».

También hizo alusión al rol que tenemos como militantes dentro del Frente de Todos: «Cuando uno hace este balance y mira y sabe la responsabilidad que tiene cuando se triunfa en una elección, que es la de Gobernar, que es la de gestionar, porque lo que la sociedad vota tiene que ver a nuestro entender que vota a dirigentes, compañeros que en cada lugar de gestión los defienda. Que sea capaz de soportar las presiones, no solo las presiones que nosotros identificamos como poderes concentrados, sino las presiones del día a día, de resolver problemas cuando escucha a un vecino o una vecina».

Aclaramos que los medios de prensa no fuimos invitados a esta reunión, la información y fotos publicadas son gentileza de la cuenta de Facebook del Intendente Iván Villagrán.