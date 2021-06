EL MUNICIPIO LANZA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN PARA EL USO DEL CASCO

El Coordinador de Tránsito y Movilidad del Municipio Fabián Maira a poco de asumir el cargo anunció por nuestro medio que en este mes de junio se llevará a cabo una campaña de concientización sobre el uso de casco para quienes conducen motovehículos.

Dicha campaña cuenta con el apoyo de la Dirección de Juventud, a partir del 1 julio no se expenderá combustible a las personas que no usen casco. Para esto sé dialogó con propietarios de estaciones de servicio a los cuales se las multará de no cumplir con la nueva disposición. Además comentó que se continúan con los controles diarios sobre autos, motos tratando de ordenar tránsito urbano.