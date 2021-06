EL 5 DE JUNIO ES EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

El Día Mundial del Medio Ambiente es una de las fechas más importantes del calendario de las Naciones Unidas. Y con el paso del tiempo, la conmemoración de este día se ha convertido en una plataforma mundial para la divulgación y concienciación sobre la protección de nuestro planeta.

El tema del 2021 se centra en la restauración de ecosistemas. Y es que los ecosistemas son el sustento de la vida en el planeta. Su cuidado y protección repercute de forma directa en la salud del planeta y sus habitantes.

Durante demasiado tiempo, hemos estado explotando y destruyendo los ecosistemas de nuestro planeta.

La pérdida de los ecosistemas está privando al mundo de sumideros de carbono, como los bosques y las turberas, en un momento en que la humanidad ya no puede permitírselo. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero han aumentado durante tres años consecutivos y el planeta está a un paso de un cambio climático potencialmente catastrófico.

La aparición del COVID-19 también ha demostrado lo desastrosas que pueden ser las consecuencias de la pérdida de ecosistemas. Al reducir el área de hábitat natural para los animales, hemos creado las condiciones ideales para que los patógenos, incluidos los coronavirus, se propaguen.

Durante el mes de marzo del 2021, Cristian Muzzio junto a Javier Muzzio, lanzaron una campaña sobre la forestación urbana, con la cual ya explique porque estaba y estoy de acuerdo, pero… Ya han pasado dos meses desde su lanzamiento o relanzamiento y parece que aún no hay novedades con respecto a esta propuesta… Que sucedió con darle prioridad a la ordenanza del 2006 para actualizarla y acomodarla a los tiempos que corren?

Insisto en que deben solicitar y pedir información a las personas que están capacitadas a la hora de elegir un árbol para plantar en una vereda o quienes deseen podar sus árboles y cómo hacerlo… En eso NO caben dudas pero… Por favor, dejen de usar la POLITICA AMBIENTAL SOLO… PARA HACER CAMPAÑA y sacar un “votito” MAS!!!… Porque para lo único que usan el ambiente es para explicar cosas que NUNCA se van a realizar ni llevar a cabo en Carmen de Areco – Provincia de Buenos Aires… No entienden como se debe hacer POLITICA y muchísimo menos como hacer POLITICA AMBIENTAL.

Tenemos que entender que la educación ambiental, que es muy importante porque cuidar el ambiente es cuidar la vida. En la medida en que protejamos nuestro entorno inmediato, podemos conservar nuestra localidad, las provincias y nuestro país y por ende nuestro planeta, garantizando un legado de supervivencia para las futuras generaciones.

La cultura ambiental no es un comportamiento ciudadano sino una faceta cívica, es el mantenimiento de un entorno de la vida, es aquí donde radica la importancia de la educación ambiental en donde las personas deben de tomar conciencia sobre su entorno asi como de tnodo lo que lo rodea, ya que si no se hace algo, se perderían la mayoría de los ecosistemas, pero sobre todo acabaremos con nuestro planeta. Los docentes deberían considerar importante esta disciplina, asi habrá una posibilidad de actuar ante tales problemas, a que no solo afecta a una persona sino a muchas más. La educación ambiental es responsabilidad de todos.

El 5 de junio es una fecha que nos brinda la oportunidad para ensalzar el valor de nuestra naturaleza y su importancia para la vida en nuestro planeta. Es hora de ser más conscientes de nuestras acciones y cambiar nuestros hábitos para lograr su protección y cuidado.

Cristián Frers – Técnico Superior en Gestión Ambienal y Tecnico Superior en Comunicación Social (Periodista).