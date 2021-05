ALEJANDRO FERNÁNDEZ ROMERO ANTICIPÓ QUE LA OPOSICIÓN NO APROBARÁ LA RENDICIÓN DE CUENTAS

En diálogo con nuestro medio el Concejal de Juntos por el Cambio, Alejandro Fernández Romero, anticipó que en la sesión de este viernes que se llevará a cabo en el Concejo Deliberante la oposición en conjunto no aprobará la Rendición de Cuentas del año 2020. Afirmó que el municipio se encuentra en una situación delicada con respecto a los gastos que se realizan por parte del ejecutivo local.

En el final de la entrevista confirmó que presentarán que en la próxima sesión una Fiscal Impositiva consensuada con el Secretario de Hacienda del municipio.

A continuación el detalle del Dictamen:

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARMEN DE ARECO

COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO

Fecha: 25 de Mayo de 2021

Dictamen: E.O.Nº 31/21

Documento: RENDICIÓN DE CUENTAS

Asunto: RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

Despacho: Por MAYORIA

Visto:

La Rendición de Cuentas del año 2020 presentada por el Poder Ejecutivo bajo expediente original 31/21 y analizada la misma por todos los bloques y concejales.

Considerando:

Que los distintos bloques han analizado en forma independiente las cuentas municipales, emitiendo, dentro de la comisión, sus opiniones al respecto.

Que el presente dictamen por mayoría, contiene el resultado de estos análisis y del intercambio de ideas que se realizaron en las reuniones, las que se detallan a continuación en función de lo observado por cada bloque.

A) Que el bloque Juntos por el Cambio considera:

Que del análisis de las cuentas municipales surge que los ingresos fueron de poco más de $ 398 millones y los egresos de casi $ 356 millones por lo que el SALDO FINAL del año 2020, considerando un saldo inicial de $ 6,4 millones, es de casi $ 49 millones.

Que el gasto autorizado fue de $ 306 millones y el real fue de $ 356 millones, por lo que se gastaron casi $ 50 millones más sin haber mediado ampliaciones presupuestarias aprobadas por el HCD, las que además no fueron solicitadas, ni cuando se empezaron a realizar, ni al final del año pasado, ni cuando se elevó esta rendición de cuentas, lo que demuestra un bajo nivel de conocimiento de algunas normas básicas sobre la gestión administrativa y legal del Municipio.

Que en relación a los ingresos tributarios, el ingreso presupuestado fue de $ 219 millones, y el ingreso real fue de $ 198, $ 21 millones menos, entre los que se destaca la merma en el fondo educativo por $ 12 millones menos que lo esperado, que demuestra una vez más que la diferencia entre el relato y la realidad, con el tema educación, del kirchnerismo, es palpable.

Que el otro ingreso por debajo de lo presupuestado es la coparticipación, la que seguramente disminuyó por la menor recaudación en los impuestos provinciales y nacionales, producto de la situación económica derivada de la pésima gestión de la pandemia por parte del gobierno nacional, provincial y también municipal.

Que el total de los ingresos tributarios corrientes por $ 198 millones, ya no alcanzan ni para pagar el total de las remuneraciones y servicios personales que ascendió a poco más de $ 200 millones, incluso cuando estos gastos crecieron menos que la inflación con la consiguiente perdida de poder adquisitivo de los empleados municipales y contratados.

Que en relación a los ingresos no tributarios, presupuestados en $ 83 millones, oportunamente desde este bloque se pronosticó un exceso de optimismo, que la realidad corroboró ya que los ingresos reales fueron de solo $ 68 millones, $ 15 millones menos, basicamente producto de la mala gestión en la cobranza, que seguramente proviene en parte de la situación por el Covid y en parte por la endémica mala gestión del municipio en este rubro.

Que considerando que el total gastado de $ 355 millones es muy superior a los ingresos indicados, notamos que la diferencia fue cubierta por aportes del tesoro nacional ($ 27 millones), y del gobierno provincial ($ 26 millones), que junto a otros ingresos provenientes de convenios, rentas financieras y un préstamo por el tema COVID por $ 7 millones, que son ingresos extraordinarios, han permitido que el municipio no este en quiebra, pero debemos hacer notar, con inquietud, que se estan empezando a financiar gastos corrientes con ingresos extraordinarios, con el peligro que esto implica.

Que también, vale destacar, que sin quitar mérito a obtener fondos de origen político, hay que tener presente que los mismos no son fondos genuinos, provenientes de superávit nacional o provincial, sino producto de emisión sin respaldo que generan inflación y que afectan, en definitiva, a las clases más bajas, dado el constante incremento de precios de la canasta familiar.

Que en relación al estado de la “caja” municipal, el saldo final fue de casi $ 49 millones, de los que alrededor de $ 20 millones son de libre disponibilidad, suma exigua con la que apenas se puede pagar un mes de salarios, lo que demuestra la precariedad económica y financiera en la que se encuentra el municipio producto de tantos años de mala gestión, exceso de gastos superfluos y mala aplicación de fondos.

Que, vale aclarar, que como mínimo, el municipio debería contar con $ 60 millones de libre disponibilidad en la caja, permanentemente, para poder realizar una administración eficiente de la misma, donde no se atrasen los pagos a proveedores ni se lesione la relación con los mismos.

Que, en definitiva, e intentando realizar un diagnóstico, que por simple no deja de ser real, es que el municipio no cuenta con los recursos suficientes como para encarar y llevar adelante todos los servicios y proyectos que el departamento ejecutivo pretende realizar y que en la mayoria de los casos, no están avalados ni aprobados por el Honorable Concejo Deliberante, tal como lo establece el artículo 52° de la LOM.

Que intentando ser más gráfico, se intentan hacer 20 cosas, con dinero para 10, lo que demuestra, una vez más, que hacer populismo y pagar las desmesuradas promesas electorales sin caja no es posible.

Que esta situación repercute, en definitiva, en que los servicios prestados por el municipio son cada vez peores, la inversión en bienes de capital es insuficiente, los salarios municipales son malos y la infraestructura general de nuestras localidades está cada vez peor y se empieza a notar fuertemente.

Que el grado de autonomía e independencia del municipio cada vez es menor, siendo ya menor al 20% de los ingresos, lo que hace inviable la existencia del mismo de no mediar los ingresos provenientes de la coparticipación provincial y aportes extraordinarios nacionales y provinciales y esta situación perdurará en el tiempo, ya que es iluso creer que la coparticipación de Carmen de Areco, mejorará sustancialmente en un futuro cercano, cosa que con la formula actual de reparto y la dinámica demográfica y politica provincial, es poco probable.

Que en relación a los ingresos propios, producto de la cobranza de las tasas municipales, el panorama es desolador.

Que la tasa urbana tuvo un nivel de cobrabilidad del 37%, 4% menos que el año anterior, así como la tasa rural, que de 78% cayó a 69%, la de higiene y seguridad de 51% a 42% y la de servicios sanitarios de 41% a 33%.

Qué hay que destacar particularmente, que nuevamente, siguen sin rendirse por parte de la CELCA, ni figura en las cuentas municipales, el impuesto del 6% establecido por el artículo 72 tercero, de la ley 11.969, y que se cobra en la factura de la Luz, suma que estimamos que fue aproximadamente $ 12 millones, y sobre los que se desconoce cual es su utilización.

Que con este nivel de ingresos, y el incremento de los gastos corrientes que se está produciendo por pura politica, ninguna empresa que no sea pública podría sostenerse con este nivel de incobrabilidad.

Que con este panorama, que ya era malo al empezar, cuesta entender a esta gestión, que en la primera parte del año se centró en organizar todo tipo de entretenimientos y en la segunda, solo a ocuparse, y mal, de la gestión local de la pandemia, mientras incrementaba el plantel de personal y los gastos, muchos superfluos, sin ningún resultado visible.

Que, en especial, se ha seguido utilizando la figura de una cooperativa, para dar empleo precario y distribuir dinero entre personas que no se puede corroborar si efectivamente realizaron tarea alguna para el municipio.

Que el rubro subsidios, se nota claramente el uso político de dinero municipal, o sea el de la comunidad, intentando comprar, con sumas muchas veces rídiculas, la voluntad de vecinos necesitados.

De igual manera el municipio, ha pagado publicidad personal politica del intendente y contratado a consultores, sin experiencia ni expertise alguno y a personas que dan cursos de dudosa utilidad.

Que en definitiva, si bien el contexto no ha ayudado, podemos indicar, sin lugar a dudas, que la gestión municipal de Ivan Villagran es muy deficiente, y como consecuencia de la misma, más que poner a Carmen de Areco en pie, lo está dejando de rodillas.

Que por todo ello los integrantes de la comisión del bloque Juntos por el Cambio entiende que la rendición de cuentas no debe aprobarse y así lo recomiendan al pleno del Concejo.

B) Que el bloque del NAC plantea en su análisis:

Que de la rendición de cuentas surge que los ingresos totales fueron de 398.254.182,19 y $ los gastos totales fueron de $ 355.771.121,96, quedando $ 48.879.919 de superávit.

Que en los primeros meses se pueden observar gastos desmesurados en sueldos políticos debido al aumento de esta planta, como así también el abuso en la utilización de viáticos por parte de estos.

Que los meses previos a la pandemia dejaron en evidencia cual es la política central de esta gestión: Fomentar la diversión y las fiestas nocturnas. Gastando recursos financieros, pero sobre todo humano, en Bares y Bodegones, Corsos, Fiestas en el Balneario, y con una nueva dirección que se encargaba de aconsejar a nuestros jóvenes sobre cómo tenían que transitar los excesos, la Dirección de la Juventud.

Que ya transitando la pandemia, los números reflejan que se aumentó la cantidad de subsidios sociales, pero sorprendentemente su gran mayoría fueron entregados a amigos del ejecutivo o a militantes camporistas.

Que lejos de profesionalizar las áreas, se utilizaron las cooperativas para realizar todo tipo de trabajo de obras públicas, mantenimientos y servicios, explotando a los trabajadores sin brindarle las herramientas necesarias, haciendo uso de ellos esporádicamente sin darle una previsibilidad en sus ingresos.

Que los contratos de cooperativas fueron cada vez más abultados, donde se torna incomprobable las tareas realizadas por dichos montos, y las certificaciones de avance de obra son dudosas.

Que se ve una pobre inversión en el sector de obras públicas y reiteradas roturas en maquinarias fundamentales. Y que lejos de aprovechar los extensos meses de aislamiento para la reparación y conservación de calles, las roturas fueron empeorando y al día de hoy están en un abandono total.

Que se puede apreciar que la documentación no está completa y, por ejemplo, la mayoría de los Recibos de Pagos están incompletos, sin aclarar: “Lugar y Fecha”, “Firma”, “Aclaración”, “Carácter”, Y “Registro de Beneficiarios Nro.”.

Que según el Código Civil y Comercial la rendición de cuentas tiene que ser documentada de forma clara y explicada en detalle. Que cada cuenta es sólo una expresión numérica, cuya denominación identifica de que se trata el saldo y a favor de quien. Que las mismas, por sí solas, no son una rendición. Estas deben ser claras, concretas, concisas e inobjetables, lícitas y deben venir correctamente documentada.

Que en este marco, se nos ha negado información solicitada por falta de documentación, por ejemplo un pedido con respecto a las horas extras de los empleados que fue solicitada mediante nota el 9 de Abril, y varias veces de forma verbal en la Dirección de Relaciones del Trabajo.

Que por todo ello los integrantes de la comisión del bloque de NAC entiende que la rendición de cuentas no debe aprobarse y así lo recomiendan al pleno del Concejo.

C) Por todo ello, en uso de sus atribuciones, la comisión de Desarrollo Económico emite el siguiente dictamen:

DICTAMEN

ARTÍCULO 1º: Desapruebase la rendición de las cuentas del Municipio de Carmen de Areco del año 2020, ingresado bajo expediente original Nº 31/21.

ARTÍCULO 2º: Como no se ha solicitado, y de la rendición de cuentas no surge claridad en el uso de los mismos, no se convalidan los excesos presupuestarios realizados.

ARTÍCULO 3º: Remítase este Dictamen al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires a efectos de que este disponga las actuaciones correspondientes.

ARTÍCULO 4º: De forma.-

POR COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

ALEJANDRO FERNÁNDEZ ROMERO CONCEJAL COORDINADOR INTERBLOQUE CAMBIEMOS

LORENA MARTINICH CONCEJAL BLOQUE NAC