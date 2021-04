APREHENSIÓN POR ESTAFA, CLAUSURA DE FERIA DE ANIMALES, SECUESTRO DE PLANTAS DE MARIHUANA SON ALGUNOS DE LOS HECHOS QUE REFLEJA EL PARTE POLICIAL

En la mañana de este martes de abril el Comisario Inspector Guillermo Ayala del nos informa que se han infraccionado una moto y un auto por falta a la Ley de Tránsito, los vehículos se encuentran secuestrados hasta regularizar su situación, se trasladó a 6 perdonas que no tenían la justificación para deambular en horario no permitido, quienes luego de los recaudos legales recuperaron su libertad. Además se secuestraron 4 plantas de marihuana que arrojó un pesaje de 5 kg, al morador de la vivienda se le instruyó una causa por infringir ley de drogas, también por esta ley un masculino y una femenina fueron detenidos por posesión, luego de actas legales también quedaron en libertad. Este último sábado fue clausurada una importante feria de animales por no respetar distanciamiento e uso de barbijos. Tras una investigación que venían realizando detienen a un masculino mayor de edad con domicilio en la provincia de Corrientes, quien realizó compras en parque industrial de la ciudad con cheques apócrifos, el mismo se encuentra detenido en la seccional local.

