SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA

El Día de la Tierra que se celebra el 22 de abril, es un día señalado en todo el planeta, un acontecimiento anual que pretende concienciarnos sobre los problemas medioambientales que amenazan nuestra existencia. En esta jornada hablamos con Cristián Frers, Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social quien nos explicó que se debe concientizar a la gente, especialmente en Argentina sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad, y otras preocupaciones motivadas por… ¡las acciones humanas! Resulta paradójico proponer una fecha para pensar en nuestro planeta, la Tierra, nuestro único y verdadero hogar o, en palabras del Papa Francisco, nuestra casa común. ¿No deberíamos pensar en ella todos los días? ¿No deberíamos actuar con sentido común, respeto hacia nuestro lugar de vida? Nuestro planeta es, por ahora, el único conocido que alberga la vida tal cual la conocemos. No sabemos si este complejo proceso organizado, se da en otros lugares de este (o estos) universo(s). Pero sí, efectivamente, sabemos, que al menos por ahora, ningún ser vivo (incluidos nosotros los humanos) podría vivir en otro lugar que no sea éste, nuestro planeta.

El lema para este año no podría ser más acertado: Recuperemos la Tierra. Se trata de todo un llamamiento a reducir el impacto de nuestras acciones sobre el planeta al tiempo que nos recuperamos, como especie, de la crisis sanitaria de la COVID-19 y aceptamos nuestra responsabilidad como parte de la solución. Hay que centrarse en los procesos naturales y apostar no solo por las tecnologías verdes sino también por la innovación que facilite un cambio sostenido en el tiempo respecto al impacto que generamos sobre el planeta.

Coincido con Javier y Cristian Muzzio quienes quieren llevar a cabo un nuevo proyecto sobre la forestación urbana en la Ciudad de Carmen de Areco y estoy de acuerdo que se quiera acomodar la ordenanza sobre arbolado urbano en la localidad… Pero esto es esencial,imprescindible y debe realizarse cuanto antes y estos dos profesionales no dormirse en los laureles. Que no se queden solo en palabras!!!

Coincido en que la gente debe consultar sobre la poda con la gente indicada, en este caso, debe consultar con la Dirección de Medio Ambiente del Municipio y pedir información y consultar sobre cuáles son las mejores especies para urbanizar. Yo los podría apoyar con notas y con información pero… JAMAS participaría de un gobierno en el cual no creo y jamás voy a creer, me gustaría que esto quede muy claro…

Esta crisis debería ser una oportunidad para modificar hábitos que mejoren nuestra relación con nuestra casa común. Este 22 de abril quedará en la historia, ya que conmemoramos este dia en un contexto mundial sumamente distinto al que estábamos acostumbrados afectado por la pandemia del COVID-19. Sin embargo si esto no sucede el riesgo es que nos golpee un virus todavía peor, el del egoísmo indiferente.

A cincuenta años del primer llamado a proteger el planeta, estamos frente a un problema epidemiológico mundial. Las poblaciones más desprotegidas también enfrentan el impacto del cambio climático, la hambruna, carencia de agua y enfermedades, y los animales enfrentan todos los días la amenaza de extinguirse por la actividad humana. Ya no basta con un día, hagamos de todos los días un Día de la Tierra y protejamos nuestro planeta.

