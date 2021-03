LA OPOSICIÓN NO DIÓ QUÓRUM PARA LA PRIMERA SESIÓN DEL CONCEJO

El pasado viernes, el intendente Iván Villagrán abrió las sesiones del Honorable Concejo Deliberante, donde habló sobre todo lo realizado desde el comienzo de su gestión municipal, los proyectos a continuar y los nuevos.

Tras 4 meses del ingreso de la ordenanza Fiscal e Impositiva, los bloques de Juntos por el Cambio y Nueva Alternativa Carmeña del ex intendente Marcelo Skansi, no se presentaron en el lugar, no se dió quórum a una de las ordenanzas más importantes ya que sin ella, se sigue desfinanciando al municipio, afectando los servicios de barrido, bacheo, agua, caminos rurales y la actualización salarial.

Con estas actitudes quienes pierden son los vecinos y vecinas de Carmen de Areco, Gouin y Tres Sargentos.

Estuvieron presentes los concejales Sergio Dinardi, Paula Rivero, Claudia Gutierrez, Leonardo Iberbia, Eduardo Campos, el secretario de Gobierno Facundo Ceres y autoridades ATE y Sindicato Municipal, ambos mostraron su preocupación por los trabajadores municipales.

Por último, el intendente Iván Villagrán, mostró su descontento «Con estas actitudes de la oposición del Concejo Deliberante, quienes pierden los vecinos y vecinas de Carmen de Areco” afirmó.

En la mañana de este martes estuvo en nuestros estudios el Concejal Sergio Dinardi haciendo referencia a este tema que es tan importante para el actual gobierno municipal.

