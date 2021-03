NICOLÁS MC DERMOTT”EL OFICIALISMO DECIDIÓ ROMPER TODO TIPO DE ACUERDO”

En una entrevista realizada por nuestro medio el Concejal Nicolás Mac Dermott le pidió al Intendente que levante la calidad del debate, dado que en redes sociales los trató de mamarrachos a los concejales de la oposición. Nos dijo que se debería apostar por un dialogo constructivo y no descalificando a los ediles. El oficialismo decidió romper todo tipo de acuerdo y presentó una Fiscal e Impositiva por cuenta propia y a su vez no respectó como era la elección de una presidenta que no era del Frente de Todos. Afirmó que el de anoche fue el primer límite que le pusieron al gobierno, luego se deben elegir nuevas autoridades del Concejo y consensuar una nueva Fiscal e Impositiva.

