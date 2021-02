NICOLÁS MC DERMOTT “AQUÍ SE DEBE SABER QUIÉN SE VACUNÓ»

En la mañana de este lunes nos visitó en nuestro estudios Nicolás Mc Dermott , Presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio quien nos manifestó la preocupación por el operativo de vacunación contra el Covid-19 y esto nos señaló “Nosotros como parte del poder legislativo de la ciudad, tenemos que ser una posición de control de lo que pasa en el municipio, vimos lo que paso claramente en el video, donde se dice que en Carmen de Areco había venido a vacunarse una persona que no era de la ciudad y viendo que en Carmen de Areco ya se había vacunado el Intendente, que no está en el grupo de riesgo, no es una persona que tenga enfermedades preexistentes y demás, nos pareció atinado sacar ese comunicado pidiendo explicaciones y organizar para esta semana una sesión especial, con un pedido de informes al poder ejecutivo para saber quién se vacunó ….”

