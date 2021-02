EL MUNICIPIO ADQUIRIÓ UN DECIBELÍMETRO PARA CONTROLAR RUIDOS MOLESTOS

Sergio Goldsworthy, Director de Seguridad del municipio de Carmen de Areco nos informó acerca de la adquisición de un decibelímetro para el control de ruidos molestos. El mismo fue entregado a la policía local para que lo utilicen en ocasiones puntuales. El funcionario en la nota hizo referencia a las distintas clausuras que se realizaron estos últimos días en diferentes bares de la ciudad, dos de ellas fueron por motivos de exceso en sus capacidades de concurrentes y otra por no tener habilitación al día. Por último aconsejó a la población a no atender llamados telefónicos de desconocidos e instó a no revelar datos personales, ni claves bancarias para eliminar este tipo de delitos.

