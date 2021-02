RECORDAMOS EL PASO DEL EX PRESIDENTE MENEM POR CARMEN DE ARECO

Foto Gentileza de Ernesto «Tito» Haristoy – Familia del Periódico Proyección

En la mañana de este martes feriado de carnaval entrevistamos al ex Intendente Dr. Santiago Pignataro quién recordó el paso del ex Presidente Carlos Menem por Carmen De Areco. Remontándonos al pasado fue el sábado 27 de marzo de 1993 donde realizaron la inauguración del Jardín Nº 903, contando con la presencia del Presidente Carlos Menem y el Intendente Santiago Pignataro. El ex intendente recordó algunas anécdotas que sucedieron en ese día, como por ejemplo que llegó por una invitación privada a la Estancia La Montonera, Logrando que interrumpiera su descanso para presidir el acto de inauguración del edificio del Jardín de Infantes 903, construido por la municipalidad con fondos cedidos por el gobierno nacional y que por casualidad junto con la directora Sra. Lidia Tumites y las autoridades escolares habían programado para ese día. Continuando el relato el Dr. Pignataro nos contó que “La Sra. de Orsi, dueña del campo, organizó en su homenaje un almuerzo con distintas autoridades y representantes de varias embajadas. Invitados concurrimos con Norma y el Padre Luis. Mientras estábamos en un patio sale el Dr. Menem, que estaba descansando y durante la charla le dice al padre, “a que no sabe lo que estaba haciendo, leyendo la Biblia”. Por ello a la tarde cuando nos dirigíamos al acto le digo “como lo engrupió al cura”, y me contesto “es cierto todas las mañanas leo la Biblia”. Además, durante el trayecto al ver gente que lo saludaba hacia disminuir la velocidad para retribuir el saludo. En el almuerzo estuve sentado en una punta de la mesa donde se encontraba él. Seguramente a consecuencia de mi obesidad la silla cedió, me caí y para mi sorpresa el primero en llegar a auxiliarme fue Menem que me ayudó a levantarme. Al finalizar el acto fue saludado por muchos de los presentes entre los que se encontraba un joven en una silla de ruedas con el que conversó brevemente. Y al retirarse en un gesto que me conmovió volvió sobre sus pasos para abrazarlo. Por último, a la mañana siguiente se despidió de quienes lo acompañábamos y antes de subir al helicóptero saludó con un apretón de manos a cada uno de los bomberos, policías y personal que lo custodiaba”.



(Audio gentileza Fm Radio Wall – San Andrés de Giles)