LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES DA CONOCER NUEVAS INSCRIPCIONES PARA EL CICLO LECTIVO 2021

La Secretaría de Asuntos Docentes de CARMEN DE ARECO solicita la difusión de las siguientes inscripciones:

LISTADOS 108 A AMPLIATORIO- 108 COMPLEMENTARIO- 108 A Y B SUPERIOR Y TERCIARIO PARA CICLO LECTIVO 2021

Pautas de inscripción Sadcarmendeareco.blogspot.com

Comunicación Conjunta 1/2021

Modalidad de inscripción Sólo virtual a través de www.abc.gov.ar

Difusión 8 al 12/2/2021

Inscripción 8/02 al 5/03/2021

Exposición de Listados 19/4 al 30/4/2021

Instancia de reclamos 19/4 al 14/5/2021

Finalizadas las medidas de emergencia sanitaria se determinaran las formas en que los aspirantes de verán presentar la documentación en soporte papel

LISTADOS 108 A y B IN FINE PARA CICLO LECTIVO 2021

Pautas de inscripción Sadcarmendeareco.blogspot.com

Nota N° 7/2021 de SAD

Cronograma de inscripción Desde 17/2 al 31/12/2021

Modalidad de inscripción Sólo a través de correo sad019@abc.gob.ar

Asunto: Inscripción IN FINE Apellido y Nombre.

Realizada la carga de la inscripción en el sistemaabc se remitirá, por el correo de inscripción, un turno para asistir a SAD a fin de finalizar la inscripción con la entrega de la documentación correspondiente ( sólo lo adjuntado en correo, no se aceptan agregados)