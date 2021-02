ALEJANDRO FERNÁNDEZ ROMERO «NO SE LAS TRATAMOS, PORQUE SON INTRATABLES»

En la mañana de este lunes 08 de febrero nos visitó en nuestros estudios el Concejal de Juntos Por el Cambio, Alejandro Fernández Romero, quién nos comentó que están muy lejos de acordar en la ordenanza Fiscal e Impositiva, se refirió que existen en la misma creación de nuevas tasas y aumentos impagables para otras. Con respecto a lo que dijo el concejal Leonardo Iberbia que no le trataban las ordenanzas que llevaban al recinto, dijo “que no se las tratamos, porque son intratables”. Volviendo a la ordenanza en cuestión dijo que acordaron algunos puntos, seguirán trabajando en febrero y posiblemente en marzo, no descarta que la saquen por tramos, ya sea que acordemos una parte y el resto que quede como la anterior. En definitiva las negociaciones continúan y todo puede pasar hasta que vuelvan a sesionar en el recinto del Honorable Concejo deliberante.

