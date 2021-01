LA IVERMECTINA UTILIZADA EN 5 PROVINCIAS DE ARGENTIVA PARA COMBATIR RL CORONAVIRUS

En una entrevista exclusiva con el médico veterinario Rubén Alberto Cestari abordamos este tema nacional y nos comentó que este medicamento en el uso veterinario tiene más de 35 años de antigüedad, se la utiliza como antiparasitario, tanto para grandes y pequeños animales, en medicina humana hay 4 laboratorios que producen comprimidos y está autorizada su aplicación para la sarna humana. Mientras la Anmat no aprueba el medicamento por considerar que la evidencia científica aún no es suficiente, el agente antiparasitario ya es utilizado en Misiones, Salta, Corrientes, Tucumán y La Pampa. En investigaciones clínicas está demostrando proveer una significativa reducción en el riesgo de contagio y alentadores resultados en el tratamiento de los pacientes COVID positivos.

Es que aunque la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) todavía no aprobó el uso del fármaco en la Argentina para tratar el COVID-19 y varios infectólogos pusieron reparos en su utilización, crece el uso en distintas provincias del país antes mencionadas.

En tanto, la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, dos de los distritos con más alto número de contagios, aún no se pronunciaron al respecto.

