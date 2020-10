ATAQUE INCENDIARIO A UN LOCAL

En la noche del sábado, la alarma general de Bomberos tuvo como destino el combate de un foco de incendio originado en un local de Rivadavia al 900, lugar donde se inaugurará próximamente una verdulería. Lo particular del hecho fue que el incendio fue ocasionado por un artefacto casero similar a una bomba molotov.

Visitamos el lugar para conocer el relato de Walter Villafañez, el comerciante precisó que el ataque al local que alquila fue provocado tras la rotura de un vidrio y que afortunadamente el lugar todavía no contaba con la totalidad de la mercadería. Al no tener el servicio eléctrico funcionando, las cámaras que instaló todavía no estaban activas. Por otro lado, el damnificado desconoce si este episodio se debe a un ataque personal o si fue de manera aleatoria.